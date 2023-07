Bestuurder in levensgevaar na botsing tegen kleine vrachtwagen op E17 in Lokeren

Het was een zwaar ongeval rond 17:00 uur tussen twee kleine vrachtwagens. Op de pechstrook van de E17 in Lokeren in de richting van Gent stond een kleine vrachtwagen met panne. Daar is een andere gelijkaardige vrachtwagen tegen gereden.

Vermoedelijk kreeg de wagen die in de richting van Gent reed een klapband, is de bestuurder de controle over de wagen verloren en zo achteraan ingereden op de andere vrachtwagen op de pechstrook. De brandweer kon de bestuurder bevrijden, hij zat gekneld in de stuurcabine. Hij werd met de MUG naar een ziekenhuis in Gent gebracht. Een deskundige onderzoekt de precieze omstandigheden waarin het ongeval gebeurd is.

Door het ongeval werd de rechterrijstrook afgesloten richting Gent. De kleine vrachtwagens worden via de parallelweg naast de E17 weggetakeld.