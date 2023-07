Bozar heropent tentoonstellingszalen twee jaar na dakbrand

Op 18 januari 2021 beschadigde een brand het zuidelijk deel van het cultuurhuis. Onder meer enkele tentoonstellingsruimtes en de Henry Le Boeufzaal werden getroffen. Bovendien sijpelde bluswater door in het gebouw en dat veroorzaakte bijkomende schade.

Ongeveer een jaar later gingen de renovatiewerken van start. De aannemer herstelde sindsdien de zinken dakbedekking en goten, de dakramen en het parket van de tentoonstellingsruimtes. Daarvoor werd trouw gebleven aan de originele plannen van architect Victor Horta. Het kostenplaatje bedraagt 9,3 miljoen euro, waarvan negentig procent voor de rekening van de verzekeringsmaatschappijen is.

"Dankzij de inzet van vele partners hebben we deze klus in minder dan anderhalf jaar kunnen klaren", zegt operationeel directeur Albert Wastieux. "Dat is omdat er een passie is voor dit huis."