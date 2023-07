Bredere fiets- en voetpaden en veiligere oversteekplaatsen op komst aan station Antwerpen-Zuid

De omgeving van het station Antwerpen-Zuid is een drukke verkeersknoop, waar zowel trams, bussen als treinen rijden, en waar ook op- en afritten zijn van de ring. Een deel van de fietspaden langs het station is al aangepakt, maar de stad gaat nu ook de as van de Kolonel-Silvertopstraat en de Montignystraat tot aan de Kielsevest aanpakken, aan de zijde van het station.

De fiets- en voetpaden worden er breder, tot 4 en 3 meter. Ter hoogte van de bruggen over de ring blijven ze op de huidige breedte, omwille van de bestaande brugconstructies. De oversteken worden aangepakt, waaronder het kruispunt Desguinlei/Brusselstraat (Singel). Bovendien zal de stad ook de bus- en tramhaltes voor iedereen toegankelijk maken.



De werken starten in het voorjaar van 2024 en zouden tegen het najaar klaar moeten zijn.