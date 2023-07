Brokstukken dreigen van toren Sint-Katelijnekerk in Brussel te vallen : brandweer grijpt in 

De noordkant van de Sint-Katelijnekerk werd recent gerestaureerd. Ook de andere gevels zouden opnieuw gerestaureerd moeten worden, zegt Jacobs. "Een kerk wordt altijd in verschillende fases gerestaureerd. De restauratie van de hoofdtoren dateert van het jaar 2000. Het is logisch dat zich daar opnieuw problemen voordoen. Het is eigen aan zo'n gebouw. Op het moment dat we rond zijn met de hele restauratie zullen we misschien opnieuw renovaties moeten doen."

De kerk is wel nog altijd in goede staat, benadrukt Jacobs. "De loszittende stenen waren niet dramatisch, maar het was wel op een cruciale plek aan de ingang van de kerk. Dus ik ben blij dat we het op tijd hebben gezien en dat we de stenen preventief hebben weggehaald om een gevaarlijke situatie te vermijden."