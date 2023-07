Strengere regels voor steps en andere deelvoertuigen in Brussel

"Deelsteps zijn enkel welkom in Brussel als ze andere verkeersgebruikers niet hinderen. Daarom hebben we definitief beslist over een verstrengde wetgeving: minder deelsteps, minder operatoren, verplichte dropzones, en boetes voor fout parkeren. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid, het is nu aan de operatoren en de gebruikers om er mee voor te zorgen dat deelsteps een plek kunnen krijgen in de Brusselse mobiliteitsmix", verduidelijkt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Slechts twee operatoren zullen nog deelsteps kunnen aanbieden in Brussel. Nog voor de start van het nieuwe schooljaar lanceert Brussel Mobiliteit een oproep tot kandidaatstelling. Daarbij wordt rekening gehouden met maatregelen om de parkeer- en verkeersveiligheidsvoorschriften na te leven.

Het totaal aantal deelsteps wordt beperkt tot maximaal 8.000, tegenover 20.000 vandaag. Daarnaast worden ook drie operatoren voor deelfietsen, 2 operatoren voor deelscooters en 2 operatoren voor bakfietsen aangeduid.