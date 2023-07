Camping Hype'O Dream in Waregem opent voor het eerst op donderdag

Vanaf vrijdag kunnen festivalgangers voor de negende keer terecht op het dancefestival Hype'O Dream in Waregem. De festivalsite ligt op de Weymeerschen aan de Oosterlaan, maar daarnaast kunnen festivalgangers ook terecht op de camping op het grasveld langs de Zultseweg. Vorig jaar was er ook al een camping voor bezoekers, maar toen kon iedereen pas vanaf vrijdag op de camping.

Dit jaar opende de camping donderdagmiddag al de deuren. Rond 17 uur hadden al zo'n 300 kampeerders hun tent opgezet op het terrein. Op de camping gaat het er al gezellig aan toe. "Wij wilden vanaf donderdag komen", vertelt Daan, "We willen er gewoon zo vroeg mogelijk invliegen en genieten van de goede sfeer." Daar gaan ook Celien en haar vriendinnen mee akkoord. "Ik verwacht dat we veel plezier gaan maken. Ik hoop dat er een leuke sfeer is en dat we veel nieuwe mensen leren kennen."

Voor de kampeerders is er vanavond ook een officiële preparty voorzien. Het festival zelf loopt van vrijdag om 15 uur tot zaterdagnacht om 1 uur.