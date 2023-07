CHECK - Virale foto van "eenzame" Zelenski op NAVO-top is misleidende momentopname

Bovendien schreven ook verschillende aanwezige media over de indruk die Zelenski maakte op de NAVO-bijeenkomst. "Zelensky gets a NATO boost and rockstar’s welcome from crowds in Vilnius", schrijft bijvoorbeeld de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Zelenski gaf de aanwezige NAVO-leden wel een veeg uit de pan omdat de organisatie nog geen klaarheid wil scheppen over het tijdsframe waarbinnen Oekraïne NAVO-lid kan worden.