Dieven stelen hondjes en doden kippen in Sint-Gillis-Waas

Afgelopen dinsdag hebben dieven een rolluik geforceerd en ingebroken in het appartement van Debby uit Sint-Gillis-Waas. De vrouw heeft een horecazaak in Sint-Niklaas. Ze neemt gewoonlijk haar hondjes mee naar de zaak, maar die dag niet. Het mandje waarin ze gewoonlijk de hondjes op haar fiets meeneemt, was stuk. Een buur die de hondjes zou uitlaten ontdekte de inbraak. De hondjes Diva en Angel waren weg. "Het waren mijn kindjes", vertelt Debby. De inbrekers sneden ook zeven kippen de keel over. Ze namen ook een laptop mee en de tombolaprijzen die Debby in haar zaak ging verloten.