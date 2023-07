Drugslab ontmanteld in Nieuwrode

De eigenaars van de locatie behoren tot een familie uit Pellenberg en Holsbeek en leverden hand- en spandiensten aan een criminele organisatie. De civiele bescherming is bezig met de ontmanteling van het drugslabo. Gisteren zijn drie verdachten voor de onderzoeksrechter verschenen in Leuven. Twee van hen werden aangehouden. Een derde verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek wordt intussen verder gezet.