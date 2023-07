"Succession" sleept 27 Emmy-nominaties in de wacht, "Clan"-remake "Bad sisters" klokt af op 4

"Bad sisters" is genomineerd in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing en Lead Actress (Sharon Horgan) for a Drama Series. Zowel de remake als het origineel is een productie van het Belgische productiehuis Caviar en van Merman in het Verenigd Koninkrijk en zijn bedacht door de Vlaamse scenarist/showrunner Malin-Sarah Gozin. Gozin werd nauw betrokken bij de remake van het project en was samen met CEO van Caviar Bert Hamelinck ook executive producer van de reeks.