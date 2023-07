Gemeenteraadsleden Meulebeke keuren fusie met Tielt goed

Meulebeke heeft een nieuwe stap gezet in de fusie met buurgemeente Tielt. Op de gemeenteraad werd gisterenavond een principieel akkoord goedgekeurd. "Het was even afwachten wat de gemeenteraad zou doen, maar we hebben een duidelijke meerderheid. Ook vanuit de oppositie kregen we steun", zegt burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) van Meulebeke.