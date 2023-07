Geel pakt "hangjongeren" aan tijdens de zomer

Geel pakt deze zomer uit met een "hangbeleid". De stad en de politie zetten extra mensen in om overlast met hangjongeren te voorkomen. Een straathoekwerker gaat met de jongeren in dialoog en zet in op preventie. De stad schakelt oook een medewerker in van de vzw Arktos om risicojongeren op te sporen en te helpen bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nochtans stipt de stad zelf aan dat de overlast door rondhangende jongeren in Geel zeker niet alarmerend is. Tijdens de eerste helft van dit jaar zag de politie 274 incidenten waarvan er bij 74 strafbare feiten werden vastgesteld. "Vaak zijn hier ook mensen van buiten Geel bij betrokken. Ook zij werden in deze cijfers opgenomen", klinkt het in een persbericht.