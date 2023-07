Gingelom in cassatieberoep tegen bouw van 3 windmolens nabij dorpskern

De gemeente Gingelom ging al eerder in beroep tegen de vergunning die uitgereikt werd door de Vlaamse overheid, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaf de minister gelijk waardoor de windmolens gebouwd mogen worden. Nu gaat de gemeente cassatieberoep aantekenen. “Volgens onze advocaat maken we wel kans”, zegt de burgemeester. “Want de uitspraak is een bundel van 77 pagina’s en we vonden een aantal elementen waartegen we kunnen reageren. Er zijn enkele punten die we eerder hebben aangebracht waar men heel licht over is gegaan.”