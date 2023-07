Goederenoverslag North Sea Port via zeevaart daalt met 11 procent tijdens eerste jaarhelft

In North Sea Port passeerden in het eerste halfjaar 33,4 miljoen ton goederen via zeevaart. Dat is 11 procent minder dan in dezelfde periode in 2022. De handel met Rusland is voor meer dan de helft gezakt. De Verenigde Staten is nu de belangrijkste handelspartner. "Rusland is vele jaren de belangrijkste handelspartner geweest. We merken dat met het begin van de oorlog in Oekraïne veel voorraad is aangelegd in de haven. Maar sindsdien komt de voorraad vooral uit andere landen. Graan uit Polen of Australië, andere producten uit Canada of de Verenigde Staten", zegt Johan Bresseleers van North Sea Port.

"De daling is vooral merkbaar bij recessiegevoelige producten zoals bouwmaterialen, staal (voor automotive) en petroleumproducten. Naar cargotype is te zien dat de overslag van vloeibare bulk met 18 procent daalde. Droge bulk nam af met 9 procent. Ook via de binnenvaart is er een daling: voor de eerste zes maanden komt dit neer op 31,3 miljoen ton goederenoverslag, of een daling van zes procent."