Stroompanne treft ruim 5.000 gezinnen in Houthulst en Zarren

De stroompanne ontstond donderdagochtend om 8.53 uur. Een aannemer van Telenet was in de Terreststraat in Houthulst graafwerken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een stroomkabel. De man werd geëlektrocuteerd, verbrandde zijn hand, maar is niet in levensgevaar. Maar daardoor zaten ruim 5.000 gezinnen wel zonder stroom.

David Callens van Fluvius: "Heel het centrum van Houthulst zat even zonder elektriciteit. Ook een twintigtal straten in deelgemeente Klerken en ook in Zarren. Het zijn gezinnen die allemaal door hetzelfde net gevoed worden.Na een half uur konden we 80 procent van alle gezinnen opnieuw voorzien van stroom doordat het circuit opnieuw geschakeld werd. De rest van de gezinnen kregen iets voor 10 uur weer stroom."