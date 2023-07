Kwetsbare inwoners van Zaventem kunnen goedkoop psychologische hulp krijgen

Zaventem heeft een beperkt aantal vrijgevestigde psychologen of groepspraktijken. Tot nu was er zelfs geen Nederlandstalige psycholoog in het centrum van Zaventem. “Er waren wel psychologen die in Zaventem-centrum wilden werken, maar ze vonden geen geschikte ruimte”, zegt fractievoorzitter voor CD&V Zaventem en lid van de Zorgraad Lukas Schillebeeckx.

Daarom creëerde de gemeente werkruimte voor psychologen in buurthuis Mozaïek. "Deze ontwikkeling is van cruciaal belang voor onze gemeenschap. Het bieden van toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg aan mensen uit kwetsbare doelgroepen is een grote stap voorwaarts in het bevorderen van hun welzijn", zegt Schillebeeckx.

"De mensen die in aanmerking komen voor de psychologische hulp, hebben ook problemen op financieel of sociaal vlak. Bijvoorbeeld inwoners die uit andere culturen komen en de taal niet spreken. Het is aan de psycholoog om uit te maken wie in aanmerking komt."