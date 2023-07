Jan Jambon bracht facturatie gedetacheerde havenmedewerker in orde na uitbreken Bpost-schandaal op kabinet-De Sutter 

Er is de voorbije week heel wat gezegd en geschreven over de havenmedewerker die deeltijds vanuit het havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges is gedetacheerd aan het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Zo zou Jambon volgens Groen-fractieleider Mieke Schauvliege gelogen hebben over het tewerkstellingspercentage van de medewerker. Jambon had eind mei gezegd dat het ging om 40 procent, terwijl zijn kabinet toen al wist dat het in de praktijk maar om 20 procent ging.