Jouw vraag over Brussel: waarom zijn alle Brusselse openluchtzwembaden verdwenen?

Voor er in de negentiende eeuw hier en daar zwembaden gebouwd werden in Brussel zochten de Brusselaars in de zomer verkoeling in rivieren, zoals de Zenne. Dat was echter om verschillende redenen niet aan te raden. De Zenne was voor de overwelving een open riool: de meerderheid van de huishoudens in het centrum stortte er haar vuil water in. Door de ongelijke bodem waren er op sommige plaatsen koude onderstromen. Daarenboven kon in die tijd nog niet iedereen zwemmen, geregeld verdronken er mensen tijdens zo'n zwempartij.