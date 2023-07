Doe mee met het kampioenschap afvalvissen tijdens de Gentse Feesten: "Met afval wordt groot kunstwerk gemaakt"

Er wordt al vijf jaar afval gevist tijdens de Gentse Feesten, maar het is de eerste keer dat er een kampioenschap van gemaakt is. "We willen dat het water weer proper is zodat we opnieuw in de Gentse wateren kunnen zwemmen", klinkt het bij de organisatoren.

Het afval wordt niet direct gesorteerd, maar wordt omgevormd tot kunst. Op de Oude Beestenmarkt kunnen creatievelingen samen met Jan Hoet Junior het zwerfvuil omvormen tot een groot kunstwerk. "We gaan voor een kunstwerk van minstens 15 meter. Al moeten we hopen dat er niet zoveel afval in het water ligt", gaat Ian Ghysels verder.