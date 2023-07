Kevin Spacey getuigt op proces in Londen over seksueel misbruik: "Het was niet gewelddadig, agressief of pijnlijk"

In totaal lopen 12 klachten tegen de 63-jarige Oscarwinnaar voor de seksuele aanranding van vier mannen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2001 en 2013 in Londen en het graafschap Gloucestershire. Tijdens een groot deel van die periode was Spacey artistiek directeur van het Londense theater The Old Vic. De acteur ontkent alle beschuldigingen.