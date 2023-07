BEKIJK - Vrouwenkoor Amaranthe uit Oudenaarde opnieuw wereldkampioen: "Mega-ontlading, ongelofelijk blij"

Amaranthe kreeg 91 procent van de jury. Twee jaar geleden haalden ze nog een monsterscore van 98,38 procent. "Het is natuurlijk leuker om hogere punten te krijgen, maar dat is relatief. De tweede in onze categorie scoorde 87 procent, het verschil is dus mooi. In vergelijking met het WK in Vlaanderen, hadden we hier meer concurrentie."

Amaranthe begon oorspronkelijk als een kinderkoor, intussen is het uitgegroeid tot een echt dameskoor. "De zangers bleven zingen. Eerst werd het een meisjeskoor, daarna een jong dameskoor. Onze zangeressen zijn allemaal tussen de 20 en 45 jaar. We zijn normaal gezien met 26 zangeressen, maar twee konden jammer genoeg niet meekomen, dus we zijn hier met 24. Dat is ideaal voor een kamerkoor."