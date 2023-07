Kraanvogelkuikens geboren in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen

Dat de kraanvogels drie jaar op rij terugkeren om een kroost te stichten, is een goed teken voor de Vallei van de Zwarte Beek. "Ze keren altijd terug naar hun broedplek van het jaar ervoor. Als ze er tevreden over waren tenminste. Het is dus altijd bang afwachten of ze het ook effectief doen", zegt Corry Goossens van de Kraanvogelwacht van Natuurpunt.

"Met drie succesvolle broedgevallen op drie jaar tijd kunnen we zeggen dat de soort gericht in de vallei komt wonen, en dat het geen toevalstreffer is. Dat is heel bijzonder."