Geen omleiding meer voor fietsers na aanleg laatste stuk fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen

De F14 loopt van Antwerpen tot Essen en is in totaal 26 kilometer lang. De provincie Antwerpen is blij dat fietsers het traject nu aan één stuk kunnen afleggen. "Mensen moesten vroeger altijd 6 kilometer omrijden", klinkt het bij gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Daardoor verloren ze niet alleen veel tijd. Het was ook gevaarlijk omdat ze zich dan tussen de auto's moesten begeven. Dat probleem is nu gelukkig verleden tijd."

Ook districtsburgemeester van Ekeren reageert tevreden. "Met dit langverwachte nieuw stuk fietsostrade wordt een belangrijke ontbrekende schakel op de F14 weggewerkt. Het laatste deel was misschien maar anderhalve kilometer lang, maar ze is van grote betekenis voor de fietsveiligheid en het comfort van de vele gebruikers op de route tussen Antwerpen en Essen."