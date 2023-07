Nieuw onderzoek moet oplossingen vinden om luchtkwaliteit rond toekomstige tunnels Antwerpse ring te verbeteren

"We kunnen ook onder meer werken met bomen, planten en groengevels. Maar anderzijds kunnen we ook kijken naar technologische en chemische methodes waarmee we fijn stof uit de lucht kunnen halen. Op basis van modellen zullen we zien hoeveel uitstoot er is en dan kijken we welke combinatie aan methodes de meest geschikte oplossing is."



Het onderzoek zal zo'n drie jaar duren en zal zich naast de verbetering van de luchtkwaliteit ook toespitsen op geluidsoverlast en duurzame stadsontwikkeling.