Na ongepaste aanrakingen komen er nieuwe gedragsregels tijdens Mardi Grasshows op Gentse Feesten

"In het kort is het eigenlijk: don't be an asshole en als je toch ziet dat iemand de asshole uithangt, dan moet je reageren", vat Hannes het samen. "Het is altijd de kleine minderheid die voor problemen zorgt, dus wij als meerderheid staan sterker. Ik vraag niet om lynchpartijen te organiseren, maar wel om rustig in te grijpen. Doe alsof je al lang vrienden bent met diegene die lastig gevallen wordt, ga er rond staan of probeer die veilig af te zonderen."

Daarnaast zijn er ook logistieke middelen ingezet. Zo zal de crew dichter bij de performers staan en werd er extra security ingeschakeld. Toch wil Hannes ook focussen op het positieve. "Het blijft wel opmerkelijk dat het aantal incidenten op een evenement van zo'n grootteorde beperkt blijft. Maar het kan altijd beter. Zo kunnen we er samen een veilige Gentse feesten van maken", besluit hij.