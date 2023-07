Meesterwerk van Vlaamse Primitief Dieric Bouts na vijf eeuwen weer in ons land

“Dieric Bouts is ook bijzonder goed in het weergeven van texturen en stoffen zoals bont of brokaat. Of glanzende materialen als metaal of kristal. Daarvoor heeft hij dan weer goed gekeken naar Jan van Eyck. Bouts maakt een synthese van die eerste generatie Vlaamse Primitieven - hij behoort tot de tweede generatie – maar hij voegt er zijn eigen elementen aan toe.” Zoals de doorkijkjes naar verte op zijn schilderijen; hij situeert zijn taferelen in “een in de diepte uitgewerkt, groot, weids, heuvelachtig landschap.”