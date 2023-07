Mortsel wil Gemeenteplein ontharden

Het Gemeenteplein ligt in het winkelcentrum van Mortsel, tussen twee gewestwegen. Naast trams die er in twee richtingen passeren, is er nog ruimte voor extra natuur. "Dat zou aangenamer zijn voor de terrassen van horecazaken die er staan en voor de mensen die dan eventueel in de schaduw kunnen wachten op de tram." Op het Gemeenteplein gaan er ook heel wat activiteiten door, zoals een boekenmarkt, kermis of kerstmarktje.