Mysteries van Vlaanderen: heeft de ‘bloedende hostie’ van een abdij in Hasselt ook echt gebloed? (deel 2)

Sam staat eigenlijk dus terug met lege handen. Voor gelovigen dan toch. Maar wat denkt Wim Simons nu zelf? Heeft de hostie echt gebloed? "Ik was er niet bij. Maar eigenlijk maakt het niet uit of het bloed is of iets anders. Het was hoedanook een teken van God. Hosties hebben wereldwijd al honderden mirakels verricht." Het komt dus neer op geloven. Wat de wetenschap ook zegt. Deken Ali Cornelissis van de kathedraal van Hasselt treedt Simons bij. "Als God of Jezus ons iets duidelijk wil maken dan doen ze dat op een manier die wij begrijpen. Of dat nu met écht bloed is of een andere vloeistof of biologisch organisme, dat maakt niet uit. Het gaat om de gelovige visie die erachter zit."