Mysteries van Vlaanderen: heeft de 'bloedende hostie' van een abdij in Hasselt ook echt gebloed? (slot)

Deze zomer lost Radio2 elke week een mysterie op. Dit is het slot van een driedelige reeks waarin mysteriejager Sam De Meulder het mysterie van de bloedende hostie van Herkenrode uitspit. In 1317 begon een hostie te bloeden in het gehucht Viversel. Dat was een teken van God en een mirakel volgens de katholieke kerk. De hostie wordt al 7 eeuwen vereerd en is nog steeds te zien in de kathedraal van Hasselt. Maar is er geen logischere verklaring voor de verkleuring? Vandaag ontdekken we in het labo of het niet gewoon een bacterie kan zijn.