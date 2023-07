Politici geven er in ijltempo de brui aan: wat is er aan de hand?

De politieke impasse treft niet enkel Nederland. Ook bij ons houden steeds meer mandatarissen de politiek voor bekeken. Beeckman ziet hiervoor 2 redenen. Net zoals in de maatschappij zien we ook in de politiek een verruwing. Politici zijn onderhevig aan verwensingen, bedreigingen en een algemeen gebrek aan respect. Dat raakt ook hun privéleven, zegt ze. "Sociale media als Twitter zijn een schoolvoorbeeld van hoe debatten niet zouden moeten verlopen. Ik kan me voorstellen dat als je dat heel de tijd over je heen krijgt, dat heel zwaar is."

"Bij sommige politici is het ook gewoon op. Mark Rutte had te lijden onder enkele grote schandalen. Er was de toeslagenaffaire en daarvoor de problemen door de gaswinning in Groningen. Ook Hoekstra kreeg te maken met schandalen binnen zijn partij." Dat politici afscheid nemen hoort volgens haar gewoon bij een democratie. Daarbij komt volgens haar wel dat het vandaag steeds moeilijker wordt om invulling te geven aan het leiderschap op een manier die aanslaat bij de kiezers.