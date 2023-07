Nieuwe speeltuin in Koningslo moet overlast door jongeren tegengaan

In Vilvoorde loopt een participatieproject waarbij inwoners zelf kunnen kiezen wat er met sommige open ruimten moet gebeuren. “We stellen in de verschillende wijken een budget ter beschikking en de burgers mogen kiezen waarvoor ze dat gebruiken”, zegt schepen van Burgerzaken Katrien Vaes (Open VLD). “Mensen kunnen dan hun ideeën geven en in Koningslo kwam daar met stip hun buurtparkje aan de Berkendallaan uit.”



Die plek was in het verleden een probleemplek, waar ook hangjongeren en drugsdealers kwamen. “Het was een vergeten stukje groen waar wel wat overlast was. We hebben het nu volledig heringericht. We hebben er gesnoeid en het is nu een open plek met speeltoestellen voor de allerkleinsten en banken voor de ouders en grootouders. Er komen ook doeltjes voor de voetballers. Het is een heel mooi plekje geworden voor de buurt”, zegt schepen Katrien Vaes.