Frans gezin rijdt vrachtwagen aan op pechstrook E40 in Jabbeke: moeder overleden, partner en twee kinderen raken gewond

Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 ter hoogte van Snellegem bij Jabbeke is een persoon om het leven gekomen. Een Frans gezin reed er in op een vrachtwagen die geparkeerd stond op de pechstrook. Daarbij stierf de moeder. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee kinderen die op de achterbank zaten, raakten lichtgewond.