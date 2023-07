Massagraf ontdekt in Soedan, buurlanden komen samen om conflict te bespreken

Half april braken gevechten uit tussen het leger en de RSF. Vooral Darfoer wordt daarbij getroffen. De regio vormt het toneel van etnisch geweld tegen de Masalit bevolking en andere Afrikaanse volkeren. Midden juni werd de gouverneur van de provincie nog gedood toen hij op televisie de RSF beschuldigde van genocide.

Het conflict kostte al aan meer dan 3.000 mensen het leven en dwong meer dan 2,4 miljoen mensen om veiligere plaatsen op te zoeken in eigen land. Eén op de twee Soedanezen is daarbij afhankelijk van humanitaire hulp. Daarnaast staken 738.000 mensen de grens over naar de buurlanden. "Met meer dan 3 miljoen mensen die in slechts drie maanden tijd hun huizen ontvluchtten, is dit een van de ergste ontheemdingscrisissen van de 21e eeuw," zegt de directeur van de Islamitische noodhulp.