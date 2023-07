Ligt Hollywood straks helemaal plat? Na scenaristen dreigen ook acteurs als Meryl Streep en Ben Stiller te staken

Anderzijds is er de angst dat artificiële intelligentie de acteurs zal vervangen. "Oudere acteurs vrezen voor hun job, want AI kan steeds jonge gezichten aanbieden", vertelt Soenens. "Computers kunnen ook stemmen inspreken of scenario's schrijven."

"De crisis gaat zowel over geld als over macht", zegt scenarist Tijssens. "Wie bezit mijn gezicht of stem, wie heeft het voor het zeggen?" Ze staken dus niet louter om de details in een contract, zegt ook Soenens. "Het gaat over hun voortbestaan. Daarom zijn ze ook bereid lang actie te voeren."