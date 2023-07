Park Groot Schijn in Deurne volledig afgewerkt

Vanaf vandaag is het vernieuwde Park Groot Schijn in Deurne, tussen de begraafplaats Ruggeveld en het Rivierenhof, toegankelijk voor publiek. Het ziet er voortaan toch wat anders uit. "Vroeger was het een groot lappendeken, met hier en daar wat sport- en jeugdterreinen. Van al die terreinen, in totaal 83 hectare groot, hebben we nu een groot park gemaakt", zegt Antwerpse schepen van Groen, Els Van Doesburg (N-VA).