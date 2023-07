Dieven breken parkeerautomaten open in Diest : Voorlopig geen betaling met cash meer mogelijk

De stad Diest kreeg de voorbije weken te maken met enkele diefstallen in parkeerautomaten. "Dat gebeurde vooral 's nachts", zegt waarnemend burgemeester Geert Cluckers (DDS). "De diefstallen zijn vastgesteld door het bedrijf Apcoa, dat de parkeerautomaten in Diest beheert. We hebben nu beslist om de automaten beter te beveiligen."

De komende zes weken kan er geen cash geld in de automaten gestoken worden. Betalen via het app-systeem en met betaalkaarten kan nog wel.

De politie is intussen een onderzoek gestart. Wellicht gaat het om een 'lonely wolf' die het gemunt heeft op parkeerautomaten. Hij zou overigens niet alleen in Diest, maar ook in andere gemeenten actief zijn, laat Apcoa ons weten", aldus nog Geert Cluckers.