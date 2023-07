Duurder parkeren voor SUV's in Parijs en andere Franse steden, ook Brussel wil "te grote wagens" viseren

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel, luidt het spreekwoord. En ja hoor, ook Brussel onderzoekt of en hoe het SUV's uit de stad zou kunnen weghouden. SUV's zijn te groot, te zwaar en vooral te gevaarlijk, klinkt het. "De laatste jaren zien we grote trucks in het straatbeeld verschijnen, en dat is een probleem", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

"Ze nemen veel plaats in en zijn vervuilend, maar vormen vooral een risico voor de veiligheid. Men zit hoger, de motorkap is langer, zachte weggebruikers zijn minder zichtbaar. We zien in het buitenland dat er meer ongevallen met SUV's zijn, dat willen we vermijden."