Nog geen premier: Thaise Pita Limjaroenrat haalt geen meerderheid bij eerste parlementaire stemming

Vandaag kwamen het Thaise Lagerhuis en de Senaat samen om te stemmen over het potentiële premierschap van Pita Limjaroenrat. In het Lagerhuis had de politicus al een comfortabele meerderheid, met 312 van de 500 zetels. In de Senaat zitten echter veel conservatieve leden, aangesteld door het voormalige militaire bestuur. De Senaat telt in totaal 250 zetels. Voor de stemming toonde Pita zich zelfverzekerd. "Ik zal mijn best doen om mijn visie weer te geven en alle twijfels bij de senatoren weg te halen", reageerde hij.