Van "De kunst van het verdwijnen" tot "Hey Paul": de zomertips van onze podcastmakers

"Hey Paul" van Michèle Cuvelier van Studio Brussel gaat over het Beatlesnummer "Let it be". "Dat brengt persoonlijke herinneringen boven aan het kampvuur bij de scouts," mijmert Philip Heymans. "Maar het is ook meeslepend door de vraag die Michèle zich stelt: how do you let it be? Hoe leer je dingen los te laten? Of ze erin slaagt om die vraag aan sir Paul zelf te stellen, verklap ik niet. Maar zoals ik intussen zelf ook wel weet: de zoektocht op zich kan al mooi zijn, los van het resultaat.