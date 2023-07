Politie controleert op namaakgoederen in Blankenberge: "Zeker 1.000 artikelen in beslag genomen"

De controle gebeurde woensdagavond op de avondmarkt in Blankenberge. De lokale politie controleerde daarbij de standhouders op het Koning Leopold III-plein in het kader van de actie "namaak". De politie nam daarbij duizenden namaakproducten in beslag. "We vonden vooral speelgoed, zoals Pokémonkaarten en pluchen knuffels", vertelt commissaris Jan Maertens.

Daarnaast kregen een tiental standhouders een proces-verbaal. Dat onder andere voor zwartwerk, inbreuk op het zelfstandigenstatuut en op deeltijdse arbeid en illegale tewerkstelling. Eén persoon werd ook bestuurlijk gearresteerd. "Hij verbleef hier illegaal, daarom kreeg hij het bevel om het grondgebied te verlaten," zegt Maertens. Omdat de actie een succes was, zou het kunnen dat er controles komen op de volgende avondmarkten in Blankenberge.