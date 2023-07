Russische generaal in Oekraïne zegt dat hij ontslagen is na kritiek op legertop

In een audioboodschap legt Popov aan zijn troepen uit wat er is gebeurd. Hij heeft het over "een moeilijke situatie met de legerleiding" die tot zijn ontslag hebben geleid, nadat hij de problemen op het hoogste niveau had aangekaart. "Ik had niet het recht om te liegen, daarom schetste ik alle problematische kwesties die tegenwoordig in het leger bestaan als het gaat over vechten en ondersteuning", zegt Popov in de audioboodschap.