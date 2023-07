Staking piloten Ryanair: bijna 4 op 10 vluchten geannuleerd op luchthaven van Charleroi

Op zaterdag zijn er al zeker 44 vluchten geannuleerd. Dat bevestigt Philippe Verdonck, CEO van de luchthaven. Passagiers wier vlucht geannuleerd wordt, zouden intussen op de hoogte moeten zijn. Zij kunnen normaal kiezen voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling.



Mensen die op zondag met Ryanair vliegen moeten nog even afwachten, want de lagekostenluchtvaartmaatschappij geeft pas 48 uur op voorhand informatie door over geannuleerde vluchten. Ryanair raadt passagiers aan om de website van de luchthaven goed in de gaten te houden voor bijkomende informatie.