Sea Life Blankenberge verzorgt voor eerste keer zieke zeehondenpups uit Frankrijk

Donderdagnamiddag zijn de dierenverzorgers van Sea Life Blankenberge voor de eerste keer gecontacteerd door de Franse overheid in verband met twee aangespoelde zeehondenpups. "Het ging over twee pups in kritieke toestand op het strand net over de Franse grens. De laatste tijd zien we dat er veel zeehonden en pups aanspoelen. Dat heeft te maken met het slechte weer. Bij ons komen er veel oproepen binnen, gelukkig gaat dat meestal over gezonde zeehonden", vertelt Steve Vermote van Sea Life.

De jonge zeehonden die Sea Life ging ophalen in Noord-Frankrijk wegen slechts zes en acht kilogram. "Dat is heel weinig. We nemen ze onder ons hoede. De Franse overheid rekent op onze expertise om de zeehondjes zo snel mogelijk weer in topvorm te krijgen", zegt Vermote. Daarnaast is er op dit moment geen plaats meer in Noord-Frankrijk om zeehonden op te vangen. In Sea Life is er nu nog plaats voor zes zeehonden.