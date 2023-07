"Het vraagt te veel van mijn gezin": Sigrid Kaag, bedreigd politiek boegbeeld in Nederland, stopt ermee

"Voor mij ging de afgelopen periode naast liefde en waardering ook gepaard met haat, intimidatie en bedreiging. (...) Voor mij was het soms moeilijk, maar te dragen. Voor mijn gezin is dat anders, te meer een nieuwe periode van verantwoordelijkheid nemen nog vele jaren zou duren", voegt Kaag daaraan toe in een mededeling op de website van D66.

In Trouw zegt ze nog: "Ik ben ook naar Nederland gekomen om mijn kinderen een basis te geven. Maar ze hebben zo'n vertekend en naar beeld van hun eigen land gekregen. Dat gun ik ze niet. Ik zou graag zien dat het voor hen weer rustig wordt. Dat ze eigen ervaringen kunnen opdoen die losstaan van wat je moeder of je vader doet of van wat mensen allemaal wel niet van hen vinden."

Dat ze bij sommige mensen zoveel weerstand oproept, zegt volgens de politica iets over het maatschappelijk klimaat in Nederland. "Er bestaat misogynie helaas. Zeker als vrouwen hun nek durven uitsteken en ook nog een geprononceerde mening hebben", aldus Kaag.



Kaag zegt ook dat haar vertrek haar eigen keuze is, en dat ze had mogen aanblijven van het partijbestuur van D66. Wat ze nu gaat doen, weet ze nog niet. Ze blijft wel nog aan als ontslagnemend vicepremier en minister tot de volgende regering de eed aflegt.