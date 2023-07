Eengemaakte woonmaatschappij Kanvaz maakt het eenvoudiger voor sociale huurders in regio Hageland 

Voortaan is er in de regio Aarschot-Diest-Tienen één woonmaatschappij, KANVAZ. Ze is actief in 18 gemeenten en heeft daarmee het op één na grootste werkingsgebied in Vlaanderen. "De bedoeling is om efficiënter te werken", zegt Lym De Brouwer van Kanvaz. "Met de nieuwe werking zijn we gestart op 1 juli. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen zijn nu samengevoegd. Het gaat om Cnuz uit de regio Tienen, Diest Uitbreiding uit Diest en SwaL, actief tussen Leuven en Tienen. Daarnaast zijn er ook drie sociale verhuurkantoren bijgekomen. Dat zijn SVK Hageland, SVK WoonregT en een deel van SVK Spit. Deze zes organisaties vormen nu één groot verhaal", vertelt Lym De Brouwer.