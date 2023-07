SOS Reptiel in Ichtegem bouwt zes nieuwe krokodillenverblijven

De nieuwe verblijven worden gebouwd in een oude mestkelder van een varkensstal. In totaal hoopt SOS Reptiel zes nieuwe verblijven te hebben. "We gaan al blij zijn als er vier af raken. Alle werken doen we zelf. Wij zijn voor de opvang en het onderhoud van de dieren afhankelijk van giften van vrijwilligers. Voor de bouw van de verblijven is dat niet anders", vertelt Goes.

In SOS Reptiel werkt een team van 53 vrijwilligers. Onder hen een aantal verzorgers, maar ook heel wat vrijwilligers die helpen met de bouw van de verblijven. "Zonder hen stonden we nergens. Ik ben hen heel dankbaar", sluit Goes af.