Turnhout wil jongeren tussen 15 en 18 jaar van straat houden via speelpleinwerking

Dankzij die contacten heeft de stad een dertigtal jongeren kunnen aantrekken. "Het is fantastisch, ik vind het een succes!", is Van Otten enthousiast. "Het is de tweede keer dat we dit doen. Vorig jaar zag ik ze chillen met elkaar, boksen of rijden met de gocart. De jongeren zijn tevreden dat er ook activiteiten zijn voor 15+. Daarom zullen we ook blijven inzetten op die doelgroep, om jongeren niet doelloos te laten rondhangen op straat."