Gentse Feesten gaan van start, klassieke muziek boven in Brussel en schlagers aan de kust: festivaltips voor dit weekend

Theatergezelschap Ontroerend Goed, sinds begin dit jaar "artist in residence" bij stadstheater NTGent, herneemt op de Gentse Feesten drie succesvolle voorstellingen. In het openingsweekend van de Gentse Feesten zijn twee ervan te zien: "The smile off your face" en "Are we not drawn onward a new era". Die laatste is een volledige palindroomvoorstelling die je zowel van voren naar achteren als integraal omgekeerd kan bekijken.

Met "The smile off your face" is Ontroerend Goed internationaal doorgebroken 20 jaar geleden. De voorstelling heeft verschillende internationale remakes gehad en wordt momenteel gespeeld door Chinese acteurs in Shanghai. De voorstelling is tijdens de coronaperiode herwerkt onder leiding van Charlotte De Bruyne en Aurélie Lannoy samen met studenten van het KASK en wordt nu door andere acteurs weer opgevoerd. Als toeschouwer word je volledig overgeleverd aan de performers, want je beleeft de voorstelling vastgebonden in een rolstoel en geblinddoekt.