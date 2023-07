Toegangspoort naar De Hofkamer in Antwerpen uit de stellingen, restauratiewerken zijn nu volledig afgerond

De voorgevel en de toegangspoort van De Hofkamer in Antwerpen zijn weer in volle glorie te bewonderen. Het 18de-eeuwse herenhuis is zopas uit de stellingen gehaald na een grondige restauratie. De toegangspoort aan de Oude Beurs, vlakbij de Grote Markt, geeft uit op een verborgen parel in de stad.