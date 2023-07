Uw vraag aan de nieuwsombudsman: “Zeg toch wie die jongeren zijn die overlast veroorzaken aan zwembaden”

De zomer is goed en wel op dreef. Temperaturen gaan de hoogte in, mensen zoeken verkoeling in openluchtzwembaden. En jammer genoeg hoort daar af en toe ook overlast bij, overlast veroorzaakt door “jongeren”, zoals in de Blaarmeersen in Gent. En nu ook in Terneuzen, in Zeeland, net over de grens met Nederland. Nieuwsgebruikers mailen ons omdat ze vinden dat de redactie veel te vaag blijft over wie die “jongeren” precies zijn.